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23:32, 7 января 2024Мир

В США предсказали полную капитуляцию Украины в конфликте с Россией

Экс-разведчик США Риттер предсказал капитуляцию Украины в конфликте с Россией

Фото: Madeleine Kelly / Globallookpress.com

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty предсказал полную капитуляцию Украины в конфликте с Россией и выполнение всех условий Москвы.

«Какие переговоры? Переговоров не будет. Будет безоговорочная капитуляция. Зачем вести переговоры с режимом, который вы пытаетесь уничтожить, и у вас это получается?» — сказал эксперт.

Он отметил, что у Киева было несколько шансов прекратить огонь и начать переговоры, однако он не воспользовался ими, сознательно отказываясь от дипломатического урегулирования.

Теперь переговоры невозможны, уверен Риттер. Конфликт закончится победой России в тот момент, когда украинские военные объявят о безоговорочной капитуляции, заключил он.

Ранее экс-разведчик рассказал, что российская армия прорывает фронт на разных участках, поскольку ВСУ не могут заменить потерянных в боях военных. По его мнению, это часть более глобальной российской стратегии: сперва поглотить удар, уничтожить 90 тысяч украинских военных, а затем начать прорыв.

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      Марина Совина
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