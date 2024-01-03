«Позволят уничтожить командные центры» Польша призвала передать Украине дальнобойные ракеты для ударов по России

Глава МИД Польши Сикорский призвал Запад передать Украине дальнобойные ракеты

В Польше выступили с предложением передать Украине дальнобойные ракеты. Глава министерства иностранных дел страны Радослав Сикорский призвал Запад принять подобное решение для того, чтобы обеспечить Киеву возможность нанесения ударов по территории России.

По его словам, Западу следует ответить на «последнее нападение на Украину» предоставлением Украине ракет большой дальности, которые «позволят уничтожить стартовые площадки и командные центры».

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В России назвали идею Польши по поставкам дальнобойных ракет призывом безумцев

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов счел призыв Польши к передаче дальнобойного оружия признаком слабоумия.

Это один из очередных признаков слабоумия нынешней плеяды политиков стран ЕС и НАТО. Андрей Климов Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

Помимо этого, Климов напомнил, что в распоряжении Вооруженных сил России есть оружие, способное летать вокруг земного шара и достигнуть любой цели.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова отметила, что Россия осуществляет атаки по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ответ на действия Киева. Политик обратила внимание, что передача оружия Украине способствует не урегулированию конфликта посредством проведения мирных переговоров, а его разжиганию. «Лишний раз Запад оттягивает завершение этого процесса миром», — считает она.

В МИД России напомнили Сикорскому о падении украинских ракет на территорию Польши

Тем временем официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова задалась вопросом, какой радиус действия должны иметь ракеты, предлагаемые Сикорским к поставке Украине. «Эти ракеты, по мнению Сикорского, должны иметь радиус действия, позволяющий им долетать до границ Польши? Мало им было того, что уже прилетало с территории Украины?» — написала она, добавив, что новогодние желания должны сбываться.

Дипломат подчеркнула, что подобные идеи американского происхождения могут обратиться против самой Варшавы.

Ракеты, о которых напомнила Захарова, упали на польскую территорию в селе Пшеводув в ноябре 2022 года. После первоначальных подозрений Варшавы в сторону Москвы президент США Джо Байден заявил иностранным партнерам по НАТО, что падение ракет стало результатом работы украинской ПВО. Между тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил, что ракета, скорее всего, действительно принадлежала украинской системе ПВО. Он подчеркнул, что у Североатлантического альянса нет свидетельств того, что инцидент связан с Россией.