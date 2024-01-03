В Госдуме ответили на призыв Польши передать Украине ракеты для ударов по России

Депутат Журова: РФ осуществляет атаки по объектам ВСУ в ответ на действия Киева

Россия осуществляет атаки по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ответ на действия Киева. Об этом рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В беседе с «Лентой.ру» она ответила на призыв главы Министерства иностранных дел (МИД) Польши Радослав Сикорский передать Украине ракеты большей дальности для возможности нанесения ударов по территории России.

«Лишний раз Запад оттягивает завершение этого процесса миром. К переговорам это не ведет точно. Мы уже не раз говорил, что так (передачей оружия Украине — прим "Ленты.ру") они разжигают конфликт, не давая ему перейти в мирное русло», — заявила Журова.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал передать Украине ракеты большой дальности для возможности нанесения ударов по территории России.

Также посол США в Киеве Бриджит Бринк сообщила, что ВСУ начнут самостоятельно определять, на какое расстояние будут наноситься удары реактивных систем залпового огня HIMARS. При этом в Пентагоне официально не объявляли о намерении передать Украине снаряды для стрельбы из HIMARS на расстояние свыше 160 километров.