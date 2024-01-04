Минобороны России: военная помощь Украине составила более 200 млрд долларов

Военную помощь Украине оказывают 54 государства, общая сумма помощи которых составила более 200 миллиардов долларов. Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

«Оказывают помощь 54 страны. Потрачено более 203 млрд. долларов», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны отметили, что всего на стороне Украины воевало порядка 13,5 тысячи иностранных наемников. Большая часть из них приходится на Европу: около 8,5 тысячи человек. На данный момент в республике остались лишь 1,9 тысячи наемников, так как остальные были либо ликвидированы, либо сбежали.

Ранее в Министерстве обороны заявили, что гранатометные расчеты 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили украинскую пехоту и сорвали попытку атаковать позиции России на купянском направлении.