Российские разведчики сорвали попытку атаки ВСУ под Купянском

МО: разведчики группировки «Запад» сорвали попытку ВСУ атаковать под Купянском

Гранатометные расчеты 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сорвали попытку атаковать позиции России на купянском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вскрыл передвижение бойцов ВСУ и передал координаты расположения противника на пункт управления. Попытку прорыва линии обороны сорвали расчеты автоматических гранатометов.

Как пояснил командир отделения с позывным «Буря», солдаты ВСУ хотели ночью незаметно пробраться целой группой к российским позициям. «Мы уничтожили противника, тем самым не дав ему подойти ни на метр к нашим подразделениям», — добавил военный.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что ключевыми направлениями для ВСУ стали Купянск, Работино, Запорожье и Херсонская область. Именно в этих регионах ведутся самые ожесточенные бои. В частности, по его словам, под Купянском рушится оборона Харькова.