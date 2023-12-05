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07:00, 5 декабря 2023Бывший СССР

Раскрыты ключевые для ВСУ направления в зоне СВО

Полковник Матвийчук заявил об ожесточенных боях с ВСУ в некоторых регионах
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Alina Smutko / Reuters

Ключевыми направлениями для Вооруженных силы Украины (ВСУ) сегодня стали Купянск, Работино, Запорожье и Херсонская область. Именно в этих регионах сегодня ведутся самые ожесточенные бои. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Приоритетными направлениями для Украины стали Купянск, Работино, Запорожье, Херсон. По этим направлениям идут самые ожесточенные бои. Под Купянском полностью рушится оборона Харькова, на запорожском направлении ВСУ пытаются форсировать Днепр и создать угрозу для Запорожской АЭС. А под Работино мы завершаем разгром группировки, которая попала в огневой мешок и несет страшные потери», — сказал Матвийчук.

На это направление, по его словам, ВСУ бросают все новые силы, людей, технику. Тем не менее противостоять России здесь не получается.

«На херсонском направлении пытаются расширить плацдарм, нанести огневое поражение нашим войскам, как-то сопротивляется. Но для этого нужны боеприпасы», — заключил полковник.

Ранее сообщалось, что в ночь с 3 на 4 декабря ВСУ атаковали нефтебазу в Луганске, в результате чего загорелся один из резервуаров.

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