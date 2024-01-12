Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:14, 12 января 2024Россия

В Госдуме цитатой ответили на прекращение помощи Украине со стороны США

Депутат Ивлев цитатой Станиславского ответил на прекращение помощи ВСУ от США

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев цитатой прокомментировал прекращение помощи Украине со стороны США. Его слова приводит РИА Новости.

«Пока по Станиславскому: "Не верю!" Как показывает практика, в США умеют наводить туман войны и еще могут появиться новые программы помощи, на которые найдутся финансы, если им прежде всего, а не Украине это будет выгодно», — сказал парламентарий.

По его мнению, реальное прекращение помощи Киеву со стороны Вашингтона стало бы закономерным итогом и уроком для украинских властей.

12 января координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США прекратили поставки на Украину оружия и военной техники, так как у Вашингтона не осталось бюджетных средств на такие программы.

До этого в США признавали, что сейчас у страны отсутствуют средства, которые могли быть направлены на помощь Украине. Кирби тогда заявлял, что Вашингтон надеется на то, что их союзники и партнеры будут в состоянии продолжать помогать Киеву.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      ВВС США подвели итоги ударов по хуситам в Йемене

      В Петербурге двух мигрантов обвинили в совращении несовершеннолетних

      Взрыв газа произошел в жилом доме в российском регионе

      Неонацисты в США отказались от поддержки Украины

      Россиян предупредили о подорожании платного высшего образования

      Женщина забеременела в тюрьме после двух лет заключения

      Адвокат рассказала о жестком содержании россиянина Тордена в финской тюрьме

      68-летняя Лариса Долина показала фигуру в купальнике

      Сбежавшие из России фехтовальщики захотели выступать за США

      В Госдуме попросили МВД проверить рекламу отсрочки от армии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости