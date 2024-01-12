В Госдуме цитатой ответили на прекращение помощи Украине со стороны США

Депутат Ивлев цитатой Станиславского ответил на прекращение помощи ВСУ от США

Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев цитатой прокомментировал прекращение помощи Украине со стороны США. Его слова приводит РИА Новости.

«Пока по Станиславскому: "Не верю!" Как показывает практика, в США умеют наводить туман войны и еще могут появиться новые программы помощи, на которые найдутся финансы, если им прежде всего, а не Украине это будет выгодно», — сказал парламентарий.

По его мнению, реальное прекращение помощи Киеву со стороны Вашингтона стало бы закономерным итогом и уроком для украинских властей.

12 января координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США прекратили поставки на Украину оружия и военной техники, так как у Вашингтона не осталось бюджетных средств на такие программы.

До этого в США признавали, что сейчас у страны отсутствуют средства, которые могли быть направлены на помощь Украине. Кирби тогда заявлял, что Вашингтон надеется на то, что их союзники и партнеры будут в состоянии продолжать помогать Киеву.