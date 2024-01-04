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22:19, 4 января 2024Мир

США признали отсутствие средств для помощи Киеву и призвали союзников помочь ему

Белый дом признал, что у США больше нет денег для оказания помощи Украине

Фото: Pixabay

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби признал, что в настоящее время у США отсутствуют средства, которые могли быть направлены на помощь Украине. В связи с этим он призвал союзников Вашингтона продолжить поддерживать Киев, сообщает ТАСС.

«У нас на это больше нет денег», — заявил представитель американской администрации, отметив, что Конгресс может отказаться выделять Украине дальнейшую помощь.

Кирби добавил, что США надеются на то, что их союзники и партнеры будут в состоянии продолжать помогать Киеву.

Ранее представитель Государственного департамента Мэттью Миллер рассказал, что США продолжат оказывать поддержку Украине, однако усомнился в возможности делать это на том же уровне, что и в последние два года.

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      Марина Совина
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