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21:47, 4 января 2024Мир

Госдеп усомнился в возможности поддерживать Украину на уровне прошлых годов

Госдепе заявил, что США продолжат поддерживать Украину, но не на том же уровне

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Представитель Государственного департамента Мэттью Миллер рассказал, что США продолжат оказывать поддержку Украине, однако усомнился в возможности делать это на том же уровне, что и в последние два года, сообщает РИА Новости.

«Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — заявил он.

При этом Миллер уточнил, что это не означает, что размер оказываемой Киеву помощи окажется на уровне 2022-2023 годов.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал «очередным американским лицемерием» позицию Соединенных Штатов по переговорам об урегулировании украинского конфликта. Он считает, что именно американские власти спровоцировали и спонсируют конфликт на Украине. Поэтому, указал депутат, слышать от них рассуждения о переговорах — странно и нелепо.

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      Марина Совина
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