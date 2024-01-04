Госдеп усомнился в возможности поддерживать Украину на уровне прошлых годов

Госдепе заявил, что США продолжат поддерживать Украину, но не на том же уровне

Представитель Государственного департамента Мэттью Миллер рассказал, что США продолжат оказывать поддержку Украине, однако усомнился в возможности делать это на том же уровне, что и в последние два года, сообщает РИА Новости.

«Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — заявил он.

При этом Миллер уточнил, что это не означает, что размер оказываемой Киеву помощи окажется на уровне 2022-2023 годов.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал «очередным американским лицемерием» позицию Соединенных Штатов по переговорам об урегулировании украинского конфликта. Он считает, что именно американские власти спровоцировали и спонсируют конфликт на Украине. Поэтому, указал депутат, слышать от них рассуждения о переговорах — странно и нелепо.