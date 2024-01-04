Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:35, 4 января 2024Россия

В Госдуме назвали «очередным американским лицемерием» позицию США по Украине

Депутат Госдумы Шеремет: позиция США по Украине является лицемерием

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал «очередным американским лицемерием» позицию США по переговорам об урегулировании конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«Видимо, что-то у западных кураторов пошло не по плану, и сегодняшний их политический визг говорит о том, что проект "Украина" дает большие сбои, вместо сдерживания России, напротив, стал обузой для США и тянет их на дно, что грозит им забвением, распадом и крахом», — подчеркнул депутат, призвав не воспринимать буквально «миролюбивые речи» координатора стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.

Шеремет считает, что именно американские власти спровоцировали и спонсируют конфликт на Украине. Поэтому, указал депутат, слышать от них рассуждения о переговорах — странно и нелепо. «Украина нужна американцам для подлой стратегии по отторжению неотъемлемой части русского мира», — добавил он.

Ранее Кирби заявил, что США не видят готовности России к переговорам по Украине. По его словам, президент России Владимир Путин «точно не ведет себя так, как человек, готовый к переговорам». Он также призвал Конгресс одобрить запрос о новой помощи Украине, подчеркнув, что у администрации не осталось возможности передавать Киеву вооружения.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Минобороны заявило о пресечении атаки Киева с применением ЗРК С-200

      Семин назвал лучшего российского тренера в истории футбола

      В Москве возобновили теплоснабжение домов на северо-востоке

      ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Иране

      В Госдуме назвали «очередным американским лицемерием» позицию США по Украине

      В российском регионе задержали шесть пассажирских поездов

      Совбез ООН осудил террористическую атаку в Иране

      В Липецкой области обезвредили украинский беспилотник

      Фитнес-эксперт назвала способы избавиться от похмелья с помощью упражнений

      США нанесли удар по лидеру движения «Хезболла Ан-Нуджаба» в Ираке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости