Депутат Госдумы Шеремет: позиция США по Украине является лицемерием

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал «очередным американским лицемерием» позицию США по переговорам об урегулировании конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«Видимо, что-то у западных кураторов пошло не по плану, и сегодняшний их политический визг говорит о том, что проект "Украина" дает большие сбои, вместо сдерживания России, напротив, стал обузой для США и тянет их на дно, что грозит им забвением, распадом и крахом», — подчеркнул депутат, призвав не воспринимать буквально «миролюбивые речи» координатора стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.

Шеремет считает, что именно американские власти спровоцировали и спонсируют конфликт на Украине. Поэтому, указал депутат, слышать от них рассуждения о переговорах — странно и нелепо. «Украина нужна американцам для подлой стратегии по отторжению неотъемлемой части русского мира», — добавил он.

Ранее Кирби заявил, что США не видят готовности России к переговорам по Украине. По его словам, президент России Владимир Путин «точно не ведет себя так, как человек, готовый к переговорам». Он также призвал Конгресс одобрить запрос о новой помощи Украине, подчеркнув, что у администрации не осталось возможности передавать Киеву вооружения.