США не увидели готовности России к переговорам по Украине

Кирби: США не видят готовности президента России Путина к переговорам по Украине

США не видят готовности России к переговорам по Украине. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга.

Комментируя сообщения СМИ о том, что президент России Владимир Путин «внезапно готов к переговорам», Кирби сказал, что российский лидер «точно не ведет себя так, как человек, готовый к переговорам».

Он также призвал Конгресс одобрить запрос о новой помощи Украине, подчеркнув, что у администрации не осталось возможности передавать Киеву вооружения.

Ранее советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев не станет вести то, что обычно понимают под мирными переговорами, вместо этого в рамках контактов с Москвой ей выдвинут ультиматум, который российским властям придется принять.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял о неактуальности переговоров, для которых, по его мнению, «нет никакого базиса». Он также напомнил, что на Украине законодательно запретили вести переговоры с Россией.