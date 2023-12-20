В Кремле высказались о мирных переговорах с Украиной

Песков: Кремль не видит предпосылок для переговоров России с Украиной

Для мирных переговоров по Украине нет никаких предпосылок. Так о переговорном процессе высказался пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По словам представителя Кремля, сейчас тема переговоров с Украиной в принципе неактуальна.

«Мы неоднократно повторяли, что для этих переговоров нет никакого базиса, никакого фундамента», — рассказал Песков. Представитель российского лидера отметил, что, с тех пор как Украина законодательно запретила вести переговоры с Россией, предпосылок к мирному урегулированию стало еще меньше.

Ранее Владимир Путин объяснил цель демилитаризации Украины и оценил ее ход. По словам президента, Украина не захотела договариваться, из-за этого Россия была вынуждена принимать другие, в том числе и военные, меры.