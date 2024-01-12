Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:43, 12 января 2024Мир

Сунак объявил о крупнейшем пакете военной помощи Украине

Премьер Великобритании Сунак объявил о крупнейшем пакете военной помощи Украине

Фото: Tejas Sandhu / Globallookpress.com

Премьер Великобритании Сунак объявил о крупнейшем пакете военной помощи Украине размером в 3,2 миллиарда долларов на 2024 год. Об этом сообщает Sky News.

«Великобритания также предоставит Украине военную помощь на сумму 2,5 миллиарда фунтов стерлингов в 2024-2025 годах, что на 200 миллионов фунтов больше, чем в предыдущие два года», — сообщается в материале издания.

Отмечается, что из данной суммы порядка 255 миллионов долларов будет потрачено на закупку и производство военных дронов. Таким образом, Великобритания станет крупнейшим производителем и поставщиком дронов для Киева.

Ранее стало известно, что премьер Великобритании Сунак в ходе официального визита в Киев подпишет с Владимиром Зеленским «историческое соглашение» в сфере оборонного сотрудничества двух государств. Документ закрепит те меры поддержки, которые Лондон предоставляет Киеву в последние годы.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Будет означать объявление войны». Медведев предупредил Британию о последствиях отправки войск на Украину

      Туристке подсунули фейковую сумку Hermes за 3,5 миллиона рублей в Таиланде

      Дочь Тутберидзе рассказала о нервах на чемпионате Европы

      Боня показала лицо без макияжа после жалоб на пластику

      Российский подросток расправился с опекуншей и угнал ее машину

      Хуситы высказались о повреждениях в результате атак США и Великобритании

      Украинские моряки попали в плен к йеменским хуситам

      Полицейские проверят новогоднее шоу с эротическими сценами в российском ДК

      Глава российского села лишился должности после показа детям Деда Мороза без брюк

      «Ростов» объявил о переходе Роналдо

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости