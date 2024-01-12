Премьер Великобритании Сунак объявил о крупнейшем пакете военной помощи Украине

Премьер Великобритании Сунак объявил о крупнейшем пакете военной помощи Украине размером в 3,2 миллиарда долларов на 2024 год. Об этом сообщает Sky News.

«Великобритания также предоставит Украине военную помощь на сумму 2,5 миллиарда фунтов стерлингов в 2024-2025 годах, что на 200 миллионов фунтов больше, чем в предыдущие два года», — сообщается в материале издания.

Отмечается, что из данной суммы порядка 255 миллионов долларов будет потрачено на закупку и производство военных дронов. Таким образом, Великобритания станет крупнейшим производителем и поставщиком дронов для Киева.

Ранее стало известно, что премьер Великобритании Сунак в ходе официального визита в Киев подпишет с Владимиром Зеленским «историческое соглашение» в сфере оборонного сотрудничества двух государств. Документ закрепит те меры поддержки, которые Лондон предоставляет Киеву в последние годы.