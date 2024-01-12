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17:11, 12 января 2024Бывший СССР

Украина заключила соглашение о гарантиях безопасности с Великобританией

Украина подписала соглашение о гарантиях безопасности с Великобританией

Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали соглашение о гарантиях безопасности для Украины сроком на 10 лет. Об этом сообщила «Европейская правда».

Как сообщается, двустороннее соглашение будет действовать до вступления Украины в НАТО. Также предусмотрена возможность продления договора после истечения 10-летнего срока.

Сунак подчеркнул, что это первое двустороннее соглашение о гарантиях безопасности, которые подписывает Украина. Он отметил, что ранее Британия поддерживала Украину поставками оружия и финансовой помощью.

Предполагается, что в случае вступления Украины в НАТО в течение 10 лет действие обязательств завершится, а соглашение будет инкорпорировано в договоренности альянса.

В августе 2023 года министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что на саммите НАТО в Вильнюсе было принято решение о заключении двусторонних соглашений о гарантиях безопасности для Украины. Помимо стран G7, к схеме присоединилось еще около 20 стран.

В декабре 2023 года руководитель Офиса президента Украины (ОП) Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что к декларации пока не присоединились 5 из 31 членов НАТО и 6 стран-членов Европейского союза (ЕС). Он также добавил, что Франция, Германия, Италия и Великобритания передали проекты двусторонних договоров о гарантиях безопасности.

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      Юрий Леонов
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