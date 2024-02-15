Стали известны планы поездки Зеленского на Мюнхенскую конференцию

ОП Украины: Зеленский выступит на Мюнхенской конференции 17 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Германию для участия в Мюнхенской конференции 16 февраля, а на следующий день выступит там с докладом. О планах Зеленского сообщила пресс-служба офиса президента (ОП) Украины.

«16 февраля Владимир Зеленский посетит Германию и Францию для переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. 17 февраля глава украинского государства выступит на главной сцене Мюнхенской конференции по безопасности», — отмечается в публикации.

В ОП добавили, что на полях форума пройдут встречи Зеленского с вице-президентом США Камалой Харрис и некоторыми главами европейских государств.

Глава Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген ранее подтвердил, что украинскому президенту было направлено приглашение на конференцию. В организационном комитете тогда сообщили, что график Зеленского засекречен по соображениям безопасности.