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В России увидели желание Польши вернуться к Речи Посполитой

Мединский заявил о стремлении Польши вернуться к Речи Посполитой

Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press

В Варшаве хотели бы восстановления «Великой Польши от моря до моря». Об этом RT заявил помощник российского президента Владимир Мединский.

По его словам, Польша «исторически всегда хотела владеть Украиной и владеть русскими землями в Малороссии», и все действия, которые проводит Варшава, указывают на ее стремление вернуться к Речи Посполитой. Чиновник предупредил Киев, что в первую очередь это опасно для самой Украины.

15 июня постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов рассказал, что Польша допускает расширение своих границ за счет Украины, однако ей не стоит рассчитывать на всю территорию соседней страны. Дипломат назвал стремление Варшавы интегрировать отдельные украинские земли попыткой «воссоздать унию», которая неизбежно столкнется с проблемами в будущем. Одной из таких он счел неурегулированные вопросы в Шенгенской зоне.

В мае представитель МИД России Мария Захарова порассуждала о планах Польши по экспансии на Украину. «Нельзя исключать, что Варшава, конечно, вынашивает планы по такой ползучей экспансии на территорию соседнего государства. По крайней мере, факты об этом говорят. А увязка со специальной военной операцией России в данном случае не более чем предлог», — сказала она.

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Марина Совина
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