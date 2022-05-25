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Захарова порассуждала о планах Польши по ползучей экспансии на Украину

Захарова заявила, что Варшава вынашивает планы ползучей экспансии на соседнюю Украину

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова порассуждала о планах Польши по ползучей экспансии на Украину, передает ТАСС.

«Нельзя исключать, что Варшава, конечно, вынашивает планы по такой ползучей экспансии на территорию соседнего государства. По крайней мере, факты об этом говорят. А увязка со специальной военной операцией России в данном случае — не более чем предлог», — заявила Захарова на брифинге.

Ранее представитель российского МИД сказала, что президент Украины Владимир Зеленский хочет легализовать захват его страны поляками. Таким образом она прокомментировала новость, что Зеленский анонсировал внесение в Верховную Раду законопроекта, который установит на территории Украины особый правовой статус для польских граждан. Детали документа пока неизвестны.

24 мая Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, что с начала российской спецоперации Украину покинули более 6,59 миллиона беженцев. Европейское агентство по охране внешних границ (Frontex) отмечает, что свыше трех миллионов украинцев прибыли в Польшу.

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Алевтина Запольская
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