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Захарова заявила о захвате Украины поляками

Захарова заявила, что Зеленский намерен легализовать захват Украины поляками

Фото: Globallookpress.com

Президент Владимир Зеленский хочет предоставить особый статус гражданам Польши, таким образом легализуя захват Украины поляками. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Президент государства просит национальный парламент утвердить особые права граждан другого государства, по сути разрешая им все», — написала Захарова. Она уточнила, что, согласно утечкам в СМИ, Зеленский хочет приравнять права украинцев к правам поляков, за исключением права голоса.

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Подобную ситуацию дипломат назвала «казусом суверенитета». «Не сепаратисты, а сам президент страны передает гражданам другой страны права на территории своего государства, не вводя их в гражданство Украины», — возмутилась официальный представитель МИД России.

О решении Зеленского по поводу статуса польских граждан на Украине стало известно 22 мая. Представитель Верховной Рады в украинском Конституционном суде Ольга Совгиря рассказала, что Зеленский анонсировал внесение в Раду законопроекта, который установит на территории страны особый правовой статус для польских граждан.

Ранее Зеленский заявил, что пересечение границы с Польшей будет упрощено — соответствующая договоренность была достигнута с Варшавой. Президент подчеркнул, что текущая ситуация «невольно заставила Украину и Польшу забыть споры по поводу общего прошлого».

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Николай Чигасов
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