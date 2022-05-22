Украина упростит пересечение границы с Польшей

Президент Украины Зеленский анонсировал упрощение пересечения границы с Польшей

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что пересечение границы с Польшей будет упрощено — соответствующая договоренность была достигнута с Варшавой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы родные. И между нами не должно быть границ или барьеров. Украинский и польский народы ментально границы давно не разделяют», — заявил украинский лидер и подчеркнул, что текущая ситуация «невольно заставила Украину и Польшу забыть споры по поводу общего прошлого».

Ранее президент Украины также решил наделить граждан Польши особым статусом в республике. Он анонсировал внесение в Раду законопроекта, который установит на территории страны особый правовой статус для польских граждан.

Польский президент Анджей Дуда прибыл с визитом на Украину в воскресенье, 22 мая. В ходе своей поездки он выступил с посланием в украинском парламенте и пообещал, что польские власти будут оказывать Украине всю необходимую помощь для того, чтобы обеспечить ей членство в Евросоюзе в будущем. Также он предложил Киеву заключить новый договор о добрососедстве.

