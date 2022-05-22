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Президент Польши приехал в Киев выступить в Верховной Раде

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев, чтобы 22 мая выступить в Верховной Раде
Анджей Дуда

Анджей Дуда. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Польши Анджей Дуда прибыл на Украину с визитом. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Согласно заявлению его пресс-службы, Дуда приехал в Киев, чтобы в воскресенье, 22 мая, выступить с посланием в Верховной Раде. Отмечается, что президент Польши станет первым главой иностранного государства, который выступит в украинском парламенте с начала спецоперации России.

Ранее в мае сообщалось о том, что первая леди США Джилл Байден прибыла на Украину с визитом, который до этого официально не анонсировался. Байден тайно посетила украинский Ужгород, где встретилась с первой леди Украины Еленой Зеленской.

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Марина Совина
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