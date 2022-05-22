Зеленский решил наделить граждан Польши особым статусом на Украине

Зеленский анонсировал законопроект, наделяющий граждан Польши особым статусом на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский решил наделить граждан Польши особым статусом в республике. Об этом сообщает представитель Верховной Рады в украинском Конституционном суде Ольга Совгиря, передает ТАСС.

Она заявила, что Зеленский анонсировал внесение в Раду законопроекта, который установит на территории страны особый правовой статус для польских граждан. Отмечается, что иные детали документа в настоящий момент не приводятся.

Ранее сообщалось, что на Украину с визитом прибыл президент Польши Анджей Дуда. Как заявили в его пресс-службе, в воскресенье, 22 мая, он выступит с посланием в Верховной Раде.

Отмечается, что польский лидер станет первым главой иностранного государства, который сделает это с начала российской специальной военной операции.