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Более 6,5 миллиона беженцев покинули Украину с начала спецоперации

УВКБ ООН сообщило, что 6,59 миллиона человек покинули Украину с начала спецоперации

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Более 6,59 миллиона беженцев покинули Украину с начала специальной военной операции России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

За последние сутки их число увеличилось более чем на 56 тысяч.

23 мая ООН сообщила, что в мире количество человек, покинувших свои дома из-за вооруженных конфликтов, насилия и преследований, впервые в истории превысило 100 миллионов. Управление верховного комиссара назвало эту цифру ошеломляющей.

Ранее Европейское агентство по охране внешних границ (Frontex) сообщило, что более трех миллионов украинских граждан прибыли в Польшу, а свыше одного миллиона — в Молдавию.

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Алевтина Запольская
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