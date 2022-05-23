Названо число беженцев в мире

УВКБ ООН: число беженцев и внутренне перемещенных лиц в мире превысило 100 мил человек

Число беженцев и внутренне перемещенных лиц, покинувших свои дома из-за вооруженных конфликтов, насилия и преследований впервые превысило 100 миллионов человек по всему миру. Такие данные приводит Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), пишет ТАСС.

«Число людей, которые были вынуждены бежать от конфликтов, насилия и преследований, превысило ошеломляющую черту в 100 миллионов впервые за всю историю», — отметили в УВКБ.

В организации пояснили, что в конце прошлого года число «принудительно перемещенных людей в мире выросло до 90 миллионов». Особую роль в этом, по данным ведомства, сыграли события в Афганистане, Буркина-Фасо, Демократической республике Конго, Мьянме, Нигерии и Эфиопии.

Отмечается, что события на Украине в 2022 году «привели к перемещению восьми миллионов человек внутри этой страны». Также было зарегистрировано шесть миллионов беженцев.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди назвал эту цифру суровой. По его словам, это «рекорд, который никогда не должен был быть установлен».

Ранее американское издание Politico раскритиковало Евросоюз (ЕС) за то, что прием украинских беженцев отличался от отношения к мигрантам из Сирии и Афганистана. Журналисты подчеркнули, что после начала украинского кризиса европейские страны «стремительно пересмотрели миграционную политику».