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В США раскритиковали Евросоюз за прием украинских беженцев

Politico: отношение ЕС к украинцам отличается от приема мигрантов из Сирии и Афганистана

Фото: Eva Manez / Reuters

Американское издание Politico раскритиковало Евросоюз (ЕС) за то, что прием украинских беженцев отличался от отношения к мигрантам из Сирии и Афганистана. Как пишет портал, после начала украинского кризиса европейские страны «стремительно пересмотрели миграционную политику».

«Если в предыдущие разы многие страны всячески пытались предотвратить прибытие беженцев, то сейчас они активно предоставляют украинцам статус постоянного жителя, гарантирующий широкие права и возможность работать», — говорится в статье. Отмечается, что Евросоюз пошел на такой шаг, действуя согласно Директиве о временной защите, впервые с 2001 года.

Издание также привело высказывание обозревательницы Daily News Egypt Марвы Эль-Шинави, которая заявила, что украинский кризис «показал уродливую европейскую сущность», а также «продемонстрировал расистское отношение к арабским и африканским иммигрантам, несмотря на громкие лозунги о правах человека». Глава европейского офиса Oxfam Эвелин ван Роембург отметила, что ситуация с беженцами из Украины вряд ли приведет к ощутимым прорывам в миграционной политике ЕС.

Ранее Европейское агентство по охране внешних границ (Frontex) сообщало, что с начала российской специальной военной операции Украину покинули свыше шести миллионов беженцев. Более трех миллионов из них прибыли в Польшу, а свыше одного миллиона — в Молдавию.

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Марина Совина
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