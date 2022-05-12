В Европе назвали число покинувших Украину беженцев

Frontex заявило, что после 24 февраля Украину покинули свыше шести миллионов беженцев

С начала российской специальной военной операции Украину покинули свыше шести миллионов беженцев. Об этом сообщает Европейское агентство по охране внешних границ (Frontex).

В агентстве назвали число жителей Украины, покинувших республику после 24 февраля, и отметили, что более трех миллионов из них прибыли в Польшу, а свыше одного миллиона — в Молдавию.

Frontex также указало, что в последнее время число беженцев, покидающих украинскую территорию, сократилось в несколько раз. По данным агентства, если в первые 10 дней спецоперации границы Европейского союза (ЕС) ежедневно пересекали около 125 тысяч человек, то сейчас их число сократилось до 34 тысяч.

Там также добавили, что в течение последних 10 дней из стран-членов ЕС на Украину каждый день выезжали в среднем около 25 тысяч человек. Всего с 24 февраля в республику въехали около миллиона украинских граждан.

21 апреля начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев сообщил, что с 24 февраля в Россию были эвакуированы 908 907 жителей Украины, Донецкой и Луганской народных республик. Отмечалось, что в российских городах продолжают работать более 9,5 тысячи пунктов временного размещения для беженцев.