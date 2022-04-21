Названо число эвакуированных в Россию жителей Украины и Донбасса

Минобороны сообщило об эвакуации в Россию более 900 тысяч жителей Украины и Донбасса

Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев сообщил, что 908 907 жителей Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию с 24 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом почти 15 тысяч жителей были эвакуированы 21 апреля, из них — 2288 детей, уточнил генерал-полковник.

«Несмотря на препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 14 877 человек», — заявил Мизинцев.

В российских городах продолжают работать более 9,5 тысячи пунктов временного размещения для беженцев, в них предусмотрены места для отдыха и горячее питание.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, более пяти миллионов человек покинули Украину после 24 февраля, когда Россия начала на территории республики специальную военную операцию. Число беженцев составило 5 031 306. Более 2,8 миллиона из них выехали в Польшу, 757 тысяч — в Румынию.