Чижов предостерег Польшу от расширения за счет Украины

Постпред России при ЕС Чижов предостерег Польшу от расширения территорий за счет Украины

Польша допускает расширение своих границ за счет Украины, однако ей не стоит рассчитывать на всю территорию соседней страны. Об этом заявил постоянный представитель России при Европейском союзе (ЕС) Владимир Чижов, его цитирует ТАСС.

Дипломат назвал стремление Варшавы интегрировать отдельные украинские земли попыткой «воссоздать унию», которая неизбежно столкнется с проблемами в будущем. Одной из таких он счел неурегулированные вопросы в Шенгенской зоне.

«А как с Шенгеном будет? Ведь Польша — член Шенгенской зоны, а условия снятия внутришенгенских границ — это строгий режим по внешним границам. И где будет проходить восточная граница Шенгена?» — заинтересовался Чижов.

В связи с этим постпред допустил, что Европейский Союз может исключить Польшу из Шенгенской зоны за нарушение основополагающих принципов. Также он добавил, что подобные действия могут вызвать миграционный кризис в Европе.

«А новые волны украинцев, пусть и с польскими паспортами, на просторах Западной Европы? Я думаю, это не то, что в своем воображении представляют жители Франции, Германии, Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург — прим. «Ленты»)», — заверил дипломат.

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пересечение границы с Польшей будет упрощено — соответствующая договоренность была достигнута с руководством Варшавы. По его словам, между двумя государствами не должно быть границ или барьеров.

Ранее он также решил наделить польских граждан особым статусом в республике. Он анонсировал внесение в Раду законопроекта, который установит на территории страны особый правовой статус для жителей соседней страны.