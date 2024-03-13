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05:59, 13 марта 2024Россия

Путин раскрыл последствия ввода польских войск на Украину

Путин: если Польша введет войска на Украину, то захочет вернуть земли
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» раскрыл последствия ввода польских войск на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, если Польша введет войска на Украину, то уже не уйдет, так как захочет вернуть земли, которые считает своими.

«Они спят и видят, они хотят вернуть те земли, которые считают исторически своими, и которые были от них отобраны отцом народов, Иосифом Виссарионовичем Сталиным, и переданы Украине», — сказал российский лидер.

Ранее глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал, что Варшава присоединилась к возглавляемой Чехией инициативе по закупке сотен тысяч боеприпасов для Вооруженных сил Украины. При этом ранее заместитель министра обороны Польши Станислав Взентек заявил, что страна не планирует отправлять своих солдат на территорию Украины.

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      Марина Совина
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