Слова президента Польши о Крыме назвали шоком для Украины

Депутат ГД Белик назвал слова президента Польши Дуды о Крыме шоком для Киева

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал слова президента Польши Анджея Дуды об исторической принадлежности Крыма. Слова Белика приводит РИА Новости.

Белик назвал слова Дуды о Крыме шоком для Киева и подчеркнул, что таким образом польский лидер выбил почву из-под ног своего украинского коллеги Владимира Зеленского.

«Для киевского режима это, без сомнения, шок. От Польши подобного политического демарша они точно не ожидали», — подчеркнул парламентарий.

Политик добавил, что выступление Дуды обладает большим значением для западных стран. «Ни для кого не секрет, что в Европе Польша — это проводник американских интересов и самый ярый русофоб в своей политике», — напомнил он.

Ранее Дуда заявил, что сомневается в возможности Киева восстановить контроль над Крымом. «Я не знаю, вернет ли Украина Крым, но я верю, что она вернет Донецк и Луганск. Крым является особенным местом, в том числе и по историческим причинам. На самом деле, если мы посмотрим исторически, он находился в руках России большую часть времени», — подчеркнул он.