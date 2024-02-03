Президент Польши усомнился в способности Украины вернуть Крым

Президент Польши Дуда признал невозможность возвращения Крыма Украине

Президент Польши Анджей Дуда не уверен, что Украина сможет вернуть себе контроль над Крымом. Слова польского лидера приводит агентство Reuters.

«Я не знаю, вернет ли Украина Крым, но я верю, что она вернет Донецк и Луганск. Крым является особенным местом, в том числе и по историческим причинам. На самом деле, если мы посмотрим исторически, он находился в руках России большую часть времени», — сказал политик.

Отмечается, что высказывание Дуды подверглось критике со стороны польских законодателей из правящей коалиции Польши.

Ранее президент Польши назвал усталость Запада от конфликта на Украине опасным явлением, с которым необходимо бороться. Он также подчеркнул, что поляки лучше других понимают необходимость помощи Киеву.