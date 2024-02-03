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13:01, 3 февраля 2024Мир

Президент Польши усомнился в способности Украины вернуть Крым

Президент Польши Дуда признал невозможность возвращения Крыма Украине

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Президент Польши Анджей Дуда не уверен, что Украина сможет вернуть себе контроль над Крымом. Слова польского лидера приводит агентство Reuters.

«Я не знаю, вернет ли Украина Крым, но я верю, что она вернет Донецк и Луганск. Крым является особенным местом, в том числе и по историческим причинам. На самом деле, если мы посмотрим исторически, он находился в руках России большую часть времени», — сказал политик.

Отмечается, что высказывание Дуды подверглось критике со стороны польских законодателей из правящей коалиции Польши.

Ранее президент Польши назвал усталость Запада от конфликта на Украине опасным явлением, с которым необходимо бороться. Он также подчеркнул, что поляки лучше других понимают необходимость помощи Киеву.

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      Семен Александров
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