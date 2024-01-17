В Польше оценили усталость мира от Украины

Президент Польши Дуда назвал усталость Запада от Украины опасным явлением

Президент Польши Анджей Дуда назвал усталость Запада от конфликта на Украине опасным явлением, с которым необходимо бороться. Заявление политика, сделанное на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, приводит PAP.

В ходе дискуссии Дуда призвал международное сообщество не прекращать поддержку Украины. Он также подчеркнул, что поляки лучше других понимают необходимость помощи Украине.

«Усталость от военного конфликта — чрезвычайно опасное явление, которое мы должны предотвратить», — заявил польский лидер. Он также призвал к укреплению сотрудничества стран Европейского союза (ЕС) в сфере оборонной промышленности, в частности, в производстве боеприпасов.

Ранее издание Financial Times (FT) сообщило, что Евросоюз начал аудит вооружений, предоставленных Украине странами объединения. Поводом стали заявления, что некоторые страны оказали меньше военной помощи Киеву, чем могли. Однако позднее внешнеполитическая служба ЕС опровергла информацию FT.