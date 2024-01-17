Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:47, 17 января 2024Мир

В Польше оценили усталость мира от Украины

Президент Польши Дуда назвал усталость Запада от Украины опасным явлением
СюжетВсемирный экономический форум в Давосе

Фото: Peter Cziborra / Reuters

Президент Польши Анджей Дуда назвал усталость Запада от конфликта на Украине опасным явлением, с которым необходимо бороться. Заявление политика, сделанное на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, приводит PAP.

В ходе дискуссии Дуда призвал международное сообщество не прекращать поддержку Украины. Он также подчеркнул, что поляки лучше других понимают необходимость помощи Украине.

«Усталость от военного конфликта — чрезвычайно опасное явление, которое мы должны предотвратить», — заявил польский лидер. Он также призвал к укреплению сотрудничества стран Европейского союза (ЕС) в сфере оборонной промышленности, в частности, в производстве боеприпасов.

Ранее издание Financial Times (FT) сообщило, что Евросоюз начал аудит вооружений, предоставленных Украине странами объединения. Поводом стали заявления, что некоторые страны оказали меньше военной помощи Киеву, чем могли. Однако позднее внешнеполитическая служба ЕС опровергла информацию FT.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Ростовской области загорелся завод. Перед пожаром там произошел мощный взрыв

      ОПЕК сообщила о снижении добычи нефти в России

      Теннисист Южный объявил о смерти жены

      Названы условия для снижения цен на новостройки в России

      Глава МИД Ирана прокомментировал удар по территории Пакистана

      Иран назвал Израиль целью ударов по Ираку

      Обруганная за мини-платье певица из Дагестана ответила на критику

      Минобороны сообщило предположительную причину аварийной посадки Ми-8 на трассу

      В России ответили на слова Блинкена о перспективах переговоров по Украине

      Раскрыто отношение рэпера Vacio к России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше