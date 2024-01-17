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10:55, 17 января 2024Мир

В Евросоюзе опровергли проведение аудита поставленного Украине оружия

Представитель Евросоюза: Брюссель не проводит аудит поставленного Украине оружия

Фото: Thomas Peter / Reuters

Внешнеполитическая служба Европейского союза (ЕС) не проводит аудит поставленного Украине оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя европейского объединения

«Европейская внешнеполитическая служба не проводит никакого аудита вооружений, поставленных государствами-членами. Государства-члены несут ответственность за поставку военной техники», — заявил источник агентства.

Ранее издание Financial Times (FT) со ссылкой на европейских дипломатов сообщило, что ЕС начал аудит вооружений, предоставленных Украине странами объединения после заявлений, что некоторые страны оказали меньше военной помощи Киеву, чем могли. По словам источников издания, процедуру проводит Европейская служба внешних связей (EEAS), выводы проверки она представит перед саммитом ЕС 1 февраля.

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      Семен Александров
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