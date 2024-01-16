Евросоюз начал аудит предоставленного Украине оружия

FT: Евросоюз проводит аудит предоставленных Украине вооружений

Евросоюз начал аудит вооружений, предоставленных Украине странами объединения после заявлений, что некоторые члены ЕС оказали меньше военной помощи Киеву, чем могли. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на европейских дипломатов.

По словам источников издания, процедуру проводит Европейская служба внешних связей (EEAS), выводы проверки она представит перед саммитом ЕС 1 февраля.

Аудит проводится на основе данных, представленных государствами Евросоюза в ответ на запросы EEAS. При этом один неназванный дипломат отметил, что ряд стран уже выступил против проверки, не желая выдавать полные данные.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц попросил ЕС уточнить у стран-членов объединения запланированную помощь Украине. Он подчеркнул, что другие страны объединения, возможно, планируют дальнейшие поставки оружия, но о них может быть неизвестно. По его словам, необходим точный обзор того, какой вклад внесут европейские партнеры в поддержку Киева.