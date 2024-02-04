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16:12, 4 февраля 2024Бывший СССР

Рогов порассуждал о подготовке Польши к разделу Украины

Рогов: слова Дуды о Крыме могут говорить о подготовке Польши к разделу Украины

Фото: Thomas Peter / Reuters

Польша начинает готовиться к разделу Украины и выискивает исторические основания для взятия западных территорий страны под свой контроль. Об этом заявил руководитель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, его слова приводит РИА Новости.

Так он прокомментировал слова президента Польши Анджея Дуды об исторической принадлежности Крыма.

«Польша готовится к разделу постукраинского пространства и хочет, как известная европейская гиена, принять в этом активное участие, претендуя на земли Галицкой Руси, Червонной Руси, или, как в Польше их называют, — Восточные Кресы», — пояснил Рогов.

По его мнению, Польша хочет присвоить себе западные земли Украины, в связи с чем организовала информационную кампанию, где речь идет о принадлежности Крыма.

Ранее президент Польши заявил, что сомневается в возможности Киева восстановить контроль над Крымом. «Я не знаю, вернет ли Украина Крым, но я верю, что она вернет Донецк и Луганск», — сказал он. Дуда добавил, что исторически полуостров находился в руках России большую часть времени.

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      Никита Абрамов
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