Рогов порассуждал о подготовке Польши к разделу Украины

Рогов: слова Дуды о Крыме могут говорить о подготовке Польши к разделу Украины

Польша начинает готовиться к разделу Украины и выискивает исторические основания для взятия западных территорий страны под свой контроль. Об этом заявил руководитель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, его слова приводит РИА Новости.

Так он прокомментировал слова президента Польши Анджея Дуды об исторической принадлежности Крыма.

«Польша готовится к разделу постукраинского пространства и хочет, как известная европейская гиена, принять в этом активное участие, претендуя на земли Галицкой Руси, Червонной Руси, или, как в Польше их называют, — Восточные Кресы», — пояснил Рогов.

По его мнению, Польша хочет присвоить себе западные земли Украины, в связи с чем организовала информационную кампанию, где речь идет о принадлежности Крыма.

Ранее президент Польши заявил, что сомневается в возможности Киева восстановить контроль над Крымом. «Я не знаю, вернет ли Украина Крым, но я верю, что она вернет Донецк и Луганск», — сказал он. Дуда добавил, что исторически полуостров находился в руках России большую часть времени.