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08:59, 11 апреля 2024Экономика

Стало известно об экзотических вариантах роста выпуска бензина в России

«Ъ»: в России начали снижать выпуск толуола ради увеличения производства бензина

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

На фоне требований правительства об увеличении производства бензина в условиях многочисленных внеплановых ремонтов нефтяные компании рассматривают различные экзотические варианты, чтобы решить задачу. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет «Коммерсантъ».

Производители уже начали снижать выпуск ароматических углеводородов, чтобы перенаправить прямогонное сырье на бензиновые установки. Такие действия уже привели к росту цен на толуол, что обсуждалось на совещании у вице-премьера Александра Новака в начале апреля. Тогда правительство поручило Минэнерго, Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) установить причину подорожания.

Также известно об обсуждении отказа от нынешних экологических норм, то есть возврате к выпуску бензина стандарта Евро-3 и снятии запрета на использование монометиланилина (ММА, октаноповышающая добавка).

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Источники издание подтверждают, что решение способно перекрыть падение выпуска из-за аварий на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). В то же время они сомневаются, что его утвердят. Дело в том, что бензин класса ниже Евро-5 опасен для двигателей современных автомобилей, а кроме того, для хранения ММА нужно строительство инфраструктуры.

В материале отмечается, что концентрация НПЗ на выпуске бензина может привести к проблемам с доступностью ароматики, но пока реального дефицита толуола не наблюдается.

Ранее о готовности властей допустить снижение требований к качеству бензина сообщило агентство Reuters. По данным его собеседников, в первую очередь нововведение позволит нарастить выпуск на устаревших НПЗ, которые меньше зависят от западного оборудования. Речь идет об Ангарском и Орском НПЗ, хотя последний остановил производство и перенес сроки поставок топлива по действующим контрактам на неопределенный срок из-за наводнения.

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      Платон Щукин
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