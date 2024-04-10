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18:35, 10 апреля 2024Экономика

Российский НПЗ предупредил о переносе сроков поставок топлива

«Фортеинвест» предупредил о переносе сроков поставок топлива с Орского НПЗ

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Сроки отгрузки топлива с Орского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) могут быть смещены из-за остановки его работы с 7 апреля. Об этом со ссылкой на заявление представителя компании «Фортеинвест», контролирующей предприятие, сообщает ТАСС.

Производитель не отказывается от своих обязательств, но предупредил, что может оказаться не в состоянии какое-то время выполнять договоры, заключенные на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

Когда планируется восстановить работу НПЗ, не сообщается. Сроки зависят от ухода воды из города, точных прогнозов по этому поводу нет. Ранее агентство со ссылкой на письмо компании сообщало, что с 8 апреля поставки нефтепродуктов остановлены из-за наводнения, которое стало обстоятельством непреодолимой силы.

До этого Reuters со ссылкой на собственные источники сообщил, что в России могут ослабить экологические требования к бензину, разрешив выпуск топлива классом ниже Евро-5. Такая мера позволит увеличить его выпуск на десять процентов, что актуально на фоне возможного дефицита бензина.

Особенно актуальным снижение планки станет для устаревших Орского и Ангарского НПЗ. Оно позволит предприятиям нарастить выпуск топлива значительнее, чем у более современных предприятий.

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      Платон Щукин
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