Российских нефтяников призвали продавать больше бензина в России

Новак: необходимо увеличить поставки бензина на внутренний рынок России

Российским нефтяным компаниям поручили увеличить поставки топлива на местный рынок. Такое распоряжение на заседании штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов дал вице-премьер Александр Новак, его цитирует пресс-служба правительства.

Участники встречи обсудили баланс спроса, предложения и поставок бензина и дизельного топлива в различные регионы страны, оценили динамику цен для сельхозпроизводителей и транспортировку нефтепродуктов. Как сообщили в Минэнерго, ситуация с обеспечением российских потребителей топливом остается стабильной.

Тем не менее российских нефтяников призвали продавать больше бензина на внутреннем рынке и максимизировать поставки на биржевые торги. Освобождающиеся в результате своевременного вывоза нефтепродуктов мощности заводов необходимо активно загружать, добавил вице-премьер.

Ранее Новак заявил, что в 2023 году основными потребителями российской нефти стали страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). На их долю пришлось в общей сложности более 80 процентов экспорта нефти и свыше 35 процентов экспорта нефтепродуктов.

По итогам марта 2024-го, средний объем вывоза российской нефти морским путем в сутки увеличился до 3,8 миллиона баррелей. Этот показатель стал максимальным с мая 2023 года. Тенденцию объяснили высвобождением объемов для экспорта и возобновлением расчетов с некоторыми клиентами, например, с Индией.