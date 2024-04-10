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16:02, 10 апреля 2024Экономика

Российских нефтяников призвали продавать больше бензина в России

Новак: необходимо увеличить поставки бензина на внутренний рынок России

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Российским нефтяным компаниям поручили увеличить поставки топлива на местный рынок. Такое распоряжение на заседании штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов дал вице-премьер Александр Новак, его цитирует пресс-служба правительства.

Участники встречи обсудили баланс спроса, предложения и поставок бензина и дизельного топлива в различные регионы страны, оценили динамику цен для сельхозпроизводителей и транспортировку нефтепродуктов. Как сообщили в Минэнерго, ситуация с обеспечением российских потребителей топливом остается стабильной.

Тем не менее российских нефтяников призвали продавать больше бензина на внутреннем рынке и максимизировать поставки на биржевые торги. Освобождающиеся в результате своевременного вывоза нефтепродуктов мощности заводов необходимо активно загружать, добавил вице-премьер.

Ранее Новак заявил, что в 2023 году основными потребителями российской нефти стали страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). На их долю пришлось в общей сложности более 80 процентов экспорта нефти и свыше 35 процентов экспорта нефтепродуктов.

По итогам марта 2024-го, средний объем вывоза российской нефти морским путем в сутки увеличился до 3,8 миллиона баррелей. Этот показатель стал максимальным с мая 2023 года. Тенденцию объяснили высвобождением объемов для экспорта и возобновлением расчетов с некоторыми клиентами, например, с Индией.

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      Вячеслав Агапов
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