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11:44, 10 апреля 2024Экономика

Рост экспорта российской нефти до годового максимума объяснили

Аналитик Юшков: увеличение экспорта российской нефти связано с погодным фактором

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Увеличение среднесуточного объема экспорта российской нефти морским путем практически до годового максимума в марте связано с несколькими факторами, утверждает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил такие показатели.

«На внутреннем рынке не так много потребляется, поэтому в этом плане есть определенное высвобождение объемов для экспорта. Во-вторых, если мы говорим конкретно про март, то там могли сказаться удары Украины по российским НПЗ, соответственно, высвобождаются объемы для экспорта. У России выпуск нефтепродуктов сократился, поэтому определенное высвобождение объемов — если вы переработать не можете, вы экспортируете это в сыром виде. Плюс были новости, что наладились системы расчетов с рядом клиентов. Например, снова начали отгружать в Индию», — сказал аналитик

Плюс погодный фактор: «Транснефть» отчитывалась о том, что отгрузка морским транспортом увеличилась, потому что меньше штормов стало, поэтому они отгрузили довольно много из-за хорошей погоды. Это тоже довольно важный фактор: если вы несколько танкеров не отгрузили, и они ждут, это влияет на среднюю статистику по месяцу. Совокупность этих факторов приводит к тому, что увеличивает экспорт

Игорь Юшковведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Kpler, по итогам марта 2024-го среднесуточный объем экспорта российской нефти морским путем достиг около 3,8 миллиона баррелей. Этот показатель стал максимальным с мая 2023 года.

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      Варвара Кошечкина
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