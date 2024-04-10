Стало известно о возможности изменений в требованиях к бензину в России

Reuters: правительство России может смягчить экологические стандарты бензина

Правительство России рассматривает возможность смягчить экологические требования к качеству бензина, что позволит нарастить выпуск на десять процентов по отношению к текущему уровню. Об этом со ссылкой на три источника в отрасли пишет Reuters.

Изменение стандартов даст возможность удовлетворить сезонный спрос, если работающие нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) окажутся не в состоянии производить необходимое количество качественного бензина.

С 2016 года в стране выпуск бензина классом ниже Евро-5 запрещен. Снижение планки можно достигнуть за счет изменения уровня некоторых присадок и этанола. Собеседники агентства добавили, что содержание серы пока решено не менять.

В первую очередь нововведение позволит нарастить выпуск на устаревших НПЗ, которые меньше зависят от западного оборудования. Речь идет как об Орском заводе, временно остановившем производство из-за наводнения, так и об Ангарском НПЗ.

Сложности с производством топлива в России связаны с большим количеством внеплановых ремонтов как из-за аварий, так и после атак беспилотников. По оценке Reuters, из строя выведены 14 процентов мощностей российских НПЗ. С 1 марта власти запретили экспорт бензина за исключением партий, поставляемым по межгосударственным контрактам.

Ранее источники агентства рассказали, что Россия резко увеличила закупки бензина в Белоруссии, а также попросила Казахстан создать аварийный резерв на случай необходимости. Советник министра энергетики Казахстана Шынгыс Ильясов опроверг последнюю информацию.

В Минэнерго подчеркивают, что ситуация с обеспечением топлива российских потребителей остается стабильной. Однако вице-премьер Александр Новак на заседании штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов дал поручение нефтяным компаниям увеличить поставки топлива на территории страны.