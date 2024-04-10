Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:47, 10 апреля 2024Экономика

Стало известно о возможности изменений в требованиях к бензину в России

Reuters: правительство России может смягчить экологические стандарты бензина

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Правительство России рассматривает возможность смягчить экологические требования к качеству бензина, что позволит нарастить выпуск на десять процентов по отношению к текущему уровню. Об этом со ссылкой на три источника в отрасли пишет Reuters.

Изменение стандартов даст возможность удовлетворить сезонный спрос, если работающие нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) окажутся не в состоянии производить необходимое количество качественного бензина.

С 2016 года в стране выпуск бензина классом ниже Евро-5 запрещен. Снижение планки можно достигнуть за счет изменения уровня некоторых присадок и этанола. Собеседники агентства добавили, что содержание серы пока решено не менять.

В первую очередь нововведение позволит нарастить выпуск на устаревших НПЗ, которые меньше зависят от западного оборудования. Речь идет как об Орском заводе, временно остановившем производство из-за наводнения, так и об Ангарском НПЗ.

Сложности с производством топлива в России связаны с большим количеством внеплановых ремонтов как из-за аварий, так и после атак беспилотников. По оценке Reuters, из строя выведены 14 процентов мощностей российских НПЗ. С 1 марта власти запретили экспорт бензина за исключением партий, поставляемым по межгосударственным контрактам.

Материалы по теме:
Россия прожила год с потолком цен на нефть, но США хотят усилить ограничения. Как это повлияет на мировую экономику?
Россия прожила год с потолком цен на нефть, но США хотят усилить ограничения. Как это повлияет на мировую экономику?
9 января 2024
Крупнейший нефтеперерабатывающий завод юга России остановил работу. Его атаковали украинские дроны
Крупнейший нефтеперерабатывающий завод юга России остановил работу. Его атаковали украинские дроны
13 марта 2024

Ранее источники агентства рассказали, что Россия резко увеличила закупки бензина в Белоруссии, а также попросила Казахстан создать аварийный резерв на случай необходимости. Советник министра энергетики Казахстана Шынгыс Ильясов опроверг последнюю информацию.

В Минэнерго подчеркивают, что ситуация с обеспечением топлива российских потребителей остается стабильной. Однако вице-премьер Александр Новак на заседании штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов дал поручение нефтяным компаниям увеличить поставки топлива на территории страны.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      «Грызунов не посадишь». Тысячи россиян лишились домов из-за катастрофического потопа. Кто в этом виноват на самом деле?

      Тарасова оценила работу Баха на посту главы МОК

      «Злобный монстр» разрезал жену на 200 частей и неделю держал их в квартире

      Известный российский блогер попытался повторить рекорд Гиннеса

      Россиянин выиграл в лотерею миллионы рублей

      В российском городе в квартире аварийного дома рухнул потолок

      Швейцария подчеркнула невозможность урегулирования по Украине без России

      Раскрыты дата и место захоронения праха Ширвиндта

      Стало известно о возможности изменений в требованиях к бензину в России

      В Подмосковье ввели «Сирену» из-за информации о причастном к теракту в «Крокусе»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше