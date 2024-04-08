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16:31, 8 апреля 2024Экономика

Стало известно о просьбе России к Казахстану создать запас бензина

Reuters: Россия попросила у Казахстана создать запас бензина на случай дефицита
СюжетНаводнения в России:

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Россия попросила Казахстан создать аварийный запас бензина в объеме 100 тысяч тонн, чтобы в случае необходимости республика могла оперативно поставить его. Об этом со ссылкой на три источника в отрасли сообщает Reuters.

Один из них указал, что сделка по использованию запасов Россией уже согласована. Министерства энергетики обеих стран не ответили на просьбу о комментариях.

Такая просьба была передана на фоне многочисленных внеплановых ремонтов на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Они связаны как выходом из строя оборудования, купленного у западных компаний, так и атаками беспилотников.

Последними о проблемах с производством рассказали Астраханский газоперерабатывающий завод, у которого из-за проблем с трубопроводом прекратила работу установка по первичной переработке конденсата, и Орский НПЗ. Предприятие остановило выпуск из-за наводнения.

Помимо Казахстана, Россия существенно увеличила закупки бензина в Белоруссии, по сравнению с февралем поставки в конце марта выросли в пять раз. Также с 1 марта прекращен экспорт бензина, за исключением межгосударственных соглашений. Однако и в рамках последних наблюдается сокращение поставок.

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