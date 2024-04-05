Стало известно о проблемах с ремонтом российских НПЗ

Reuters: санкции осложняют ремонт российских НПЗ после аварий и ударов дронов

Ремонт установки каталитического крекинга на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) «Лукойла» в Нижнем Новгороде затягивается на неопределенный срок, потому что компания не может найти запасные части. Об этом со ссылкой на несколько источников пишет Reuters.

Установка необходима для переработки тяжелых углеводородов в бензин. Она не работает с января, из-за чего предприятие сократило производство бензина на 40 процентов.

Главной проблемой для НПЗ стали санкции, введенные после начала боевых действий на Украине. Без них для ремонта следовало обратиться к американской компании UOP, специализирующейся, в том числе, на производстве оборудования для нефтепереработки. Осложняет ситуацию и отсутствие в России специалистов, которые могут починить установку.

Не менее десяти источников сообщили, что с подобными проблемами сталкиваются на других НПЗ, которые большей частью были построены или модернизированы с помощью американских и европейских компаний. Трудности усугубляются атаками дронов, из-за которых, по подсчетам агентства, выведены из строя 14 процентов мощностей.

В материале указано, что на каждом крупном НПЗ в России используется комбинация местного и западного оборудования. При этом сотрудничество с США в этой области началось во время Второй мировой войны, когда Вашингтон в рамках программы ленд-лиза предоставил оборудование СССР.

Ранее Reuters сообщил о многократном увеличении импорта бензина из Белоруссии. В январе, до начала аварий, Россия практически не закупала топливо в соседней стране.

На этой неделе вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия не собирается строить новые НПЗ, потому что имеющихся в стране мощностей достаточно.