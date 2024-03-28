Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
11:23, 28 марта 2024Экономика

Россия увеличила закупку бензина в Белоруссии в пять раз

Reuters: Россия резко увеличила закупку бензина в Белоруссии из-за атак на НПЗ

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

В марте Россия резко увеличила закупку бензина в Белоруссии для предотвращения дефицита на внутреннем рынке на фоне атак беспилотников на ряд российских НПЗ. Об этом со ссылкой на четыре источника в отрасли сообщает Reuters.

В январе поставок бензина по этому направлению не было вовсе, в феврале Белоруссия поставила 590 тонн бензина, а в марте — в пять раз больше, почти три тысячи тонн. При этом собеседники агентства считают, что дальше поставки будут только возрастать.

Вместе с тем переговоры по этому вопросу иду сложно, потому что белорусским властям выгоднее отправлять продукты нефтепереработки на экспорт. Проблема обсуждается на уровне правительств двух стран и нефтяных компаний.

Как говорится в материале, оба белорусских нефтеперерабатывающих завода имеют мощность переработки 12 миллионов тонн в год, но обычно выпускают около 9 миллионов тонн. Могут ли они довести производительность до максимума, неизвестно.

Ранее Росстат сообщил, что за неделю с 18 по 24 марта выпуск бензина в России снизился на 7,4 процента по сравнению с предыдущим периодом, до 107,8 тысячи тонн в сутки. Такая динамика наблюдается на фоне атак беспилотников на ряд российских НПЗ.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      «Все заточено на подготовку к потенциальному столкновению». Россия указала на признаки подготовки НАТО к войне

      Раскрыто отношение французов к террористической угрозе

      Крупнейшая экономика Европы столкнулась с еще одной проблемой

      В МИД объяснили беспокойство России из-за встречи ЕС — Армения — США

      Полицейские задержали двух россиянок с крупной партией мефедрона

      Россия увеличила закупку бензина в Белоруссии в пять раз

      В Госдепе призвали создать коалицию по борьбе с дипфейками

      Известная экс-футболистка показала на фото проблемную кожу лица без макияжа

      В Минздраве назвали число оставшихся на лечении пострадавших в «Крокусе»

      Сын владельца «Крокуса» призвал пересмотреть закон о работе охраны из-за теракта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше