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18:57, 3 апреля 2024Экономика

В России оценили необходимость строительства новых нефтеперерабатывающих заводов

Новак: строительство новых НПЗ в России не предусмотрено

Фото: Максим Слуцкий / Коммерсантъ

Строительство новых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в России не предусмотрено, так как хватает имеющихся мощностей. Так необходимость создания новых предприятий оценил вице-премьер Александр Новак, его слова приводит «Интерфакс».

Перед нефтяными компаниями уже поставили задачу нарастить выпуск топлива, — у отрасли есть потенциал увеличения производства за счет свободных мощностей.

«По бензинам оставили экспорт только в страны ЕАЭС, в остальные страны — запрет для обеспечения внутреннего рынка. Сегодня рынок РФ сбалансирован, остатки достаточны, чтобы обеспечить весенний спрос. Будет увеличена переработка — это одна из задач, (...) чтобы исключить возможные риски», — пообещал Новак.

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По словам представителя властей, вместо строительства новых предприятий важнее было решить проблему вывоза продукции с НПЗ, чтобы больше загружать их и обеспечивать еще большее производство. При этом в стране действует масштабная программа модернизации и реконструкции НПЗ с целью выпуска более высококачественной продукции, напомнил он.

После совещания с Минэнерго, Минтрансом и РЖД, которое прошло 18 марта, премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение в трехдневный срок разработать помесячный план вывоза нефтепродуктов до конца этого года. Одновременно правительство потребовало установить контроль за своевременной погрузкой нефтепродуктов. Также правительство предложило закрепить приоритет нефтепродуктов в перевозках по железной дороге по сравнению с другими грузами — эти решения должны справиться с проблемами, которые возникли в последнее время с обеспечением топливом.

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      Вячеслав Агапов
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