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09:10, 22 марта 2024Экономика

В России предложили способы борьбы с проблемами с топливом

«Ъ»: правительство предложило закрепить приоритет топлива на железной дороге

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Правительство предложило закрепить приоритет нефтепродуктов в перевозках по железной дороге по сравнению с другими грузами. Такая мера должна стать способом борьбы с проблемами, которые возникли в последнее время с обеспечением топливом. Об этом со ссылкой на источники пишет «Коммерсантъ».

Премьер-министр Михаил Мишустин после совещания с Минэнерго, Минтрансом и РЖД, которое прошло 18 марта, дал поручение в трехдневный срок разработать помесячный план вывоза нефтепродуктов до конца этого года. Одновременно правительство потребовало установить контроль за своевременной погрузкой нефтепродуктов.

В Минэнерго подтвердили, что разрабатывают ежемесячные графики транспортировки нефтепродуктов. Приоритет позволить увеличить производство, а также насытить топливом нефтебазы перед началом сезонного роста спроса о посевной кампании.

Предполагается, что объем перевозок на железной дороге вырастет за счет лучшего планирования, координации действия нефтяных компаний и РЖД. Вместе с нефтепродуктами приоритетом обладают грузы военного характера, грузы для ликвидации чрезвычайных ситуаций и грузы по поручениям президента, в том числе по вывозу угля из регионов Сибири.

По данным издания, поставить нефтепродукты в приоритет требовали нефтяные компании, предупреждавшие, что из-за систематических отказов в перевозке могут снизить выпуск топлива. В том числе речь шла о поставках через Восточный полигон (Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали), где нефтепродукты напрямую конкурировали с углем.

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Отдельной проблемой для перевозчиков стал запрет на экспорт бензина с 1 марта. Он разрушил привычные логистические модели, из-за чего перевалочные мощности не могут понять, куда направлять грузы. Отсутствие скорректированных планов приводит к затовариванию резервуаров и вагонов. На это, в частности, жаловался «Сургутнефтегаз», который испытывает проблемы с вывозом бензина с Киришского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Ленинградской области.

На фоне атак беспилотников на российские НПЗ биржевая стоимость всех видов топлива достигла максимума с сентября прошлого года. В правительстве уверяют, что дефицит бензина и дизельного топлива стране не грозит. По оценкам экспертов, удары вывели из строя около десяти процентов нефтепереработки в России.

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      Платон Щукин
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