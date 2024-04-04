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17:17, 4 апреля 2024Экономика

Россия резко сократила вывоз бензина по железной дороге

Reuters: экспорт бензина из России по железной дороге в марте сократился вдвое

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

По итогам марта экспорт российского бензина по железной дороге сократился в два раза. Об этом со ссылкой на двух источников на рынке и собственные подсчеты пишет Reuters.

С 1 марта в стране действует запрет на вывоз бензина за рубеж, однако он не касается топлива, поставляемого в рамках межправительственных соглашений. Таким образом, определенный объем экспорта сохранялся, но на фоне аварий и атак на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) беспилотников исполнять обязательства не получается.

По оценкам агентства, в марте по железной дороге было поставлено 323 тысячи тонн бензина. В том числе в Монголию ушло 75,5 тысячи тонн, в Узбекистан — 53,5 тысячи, в Таджикистан — 47,8 тысячи, в Киргизию — 42,3 тысячи тонн. Кроме того, 16,4 тысячи тонн бензина было отгружено через балтийский порт Усть-Луга и 13,3 тысячи тонн — через Мурманск.

Такая динамика наблюдается на фоне того, что на ремонте в конце марта находились около 14 процентов российских мощностей по первичной переработке нефти, утверждает агентство.

Последним случаем стала остановка переработки нефтепродуктов на Астраханском газоперерабатывающем заводе. Повреждение трубопровода привело к прекращению работы установки по первичной переработке конденсата. Сроки устранения неполадок не сообщаются.

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      Платон Щукин
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