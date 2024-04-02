Астраханский газоперерабатывающий завод остановил производство бензина

Астраханский ГПЗ сообщил об остановке переработки нефтепродуктов из-за ремонта

Производство на Астраханском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) остановлено с 30 марта, выпуск бензина и других нефтепродуктов не производится. Об этом со ссылкой на пресс-службу ООО «Газпромпереработка», в которое входит предприятие, пишет «Коммерсантъ».

Причиной ситуации в компании назвали внеплановый ремонт. Проблема возникла с трубопроводом, что привело к прекращению работы установки по первичной переработке конденсата. После проведения пусковых операций производство возобновят.

До этого источники агентства Reuters указали, что ремонтные работы на предприятии будут продолжаться не меньше недели. Также о прекращении поставок топлива с предприятия сообщали трейдеры с Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), которые узнали о паузе продаж топлива Астраханского ГПЗ в связи с внеплановой остановкой выработки нефтепродуктов.

Инцидент случился на фоне ряда внеплановых ремонтов на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), связанных с атаками беспилотников. Одним из следствий ударов стало снижение производства бензина за неделю с 18 по 24 марта на 7,4 процента.

Для компенсации выпуска Россия резко увеличила закупки бензина в Белоруссии. В январе поставок бензина по этому направлению не было, в феврале два белорусских НПЗ отправляли 590 тонн бензина в сутки, а в марте — в пять раз больше, почти три тысячи тонн.