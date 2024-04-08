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20:22, 8 апреля 2024Экономика

Казахстан опроверг новости о просьбе создать для России резерв бензина

Минэнерго: Москва не просила Астану создать для нее резерв бензина

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Астана не получала от России просьбы создать для нее резерв бензина. Об этом заявил советник министра энергетики Казахстана Шынгыс Ильясов, его слова приводит РИА Новости.

Ранее агентство Reuters сообщило о согласовании сделки по использованию запасов топлива в Казахстане. По информации источников издания, Москва попросила об этой услуге на фоне многочисленных внеплановых ремонтов на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) из-за поломки оборудования, купленного у западных компаний, и атак беспилотников.

«К настоящему времени такой запрос от Минэнерго РФ не поступал. Поэтому информация не подтверждается», — опроверг новости представитель Минэнерго.

7 апреля прекратил работу Орский НПЗ — причиной стало аномальное половодье в Оренбургской области, в ходе которого прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. В зону затопления после прорыва дамбы попали более четырех тысяч домов и более десяти тысяч человек. Представители предприятия объяснили решение остановить работу экологическими рисками и стремлением обеспечить безопасность сотрудников и производственного процесса.

По словам источника в Минэнерго, остановка предприятия в Орске не повлияет на российский рынок топлива. Запасы бензина и дизельного топлива в стране достаточные для полного удовлетворения спроса в пострадавшем от паводка регионе. Максимальный выпадающий объем производства топлива оценили в 0,1 процента, так как большинство установок на предприятии остановили на плановый ремонт до начала паводка.

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      Вячеслав Агапов
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