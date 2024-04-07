Российский НПЗ приостановил работу из-за паводка

Орский НПЗ приостановил работу из-за аномального паводка для избежания рисков

Орский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) приостановил работу в связи с аномальным паводком. Об этом сообщает РИА Новости.

Представители предприятия отметили, что данное решение связано, в первую очередь, с безопасностью труда на производстве, передает агентство. Они добавили, что деятельность НПЗ на время приостановили для избежания экологических рисков.

В пятницу 5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. В Оренбургской области было введено чрезвычайное положение. Местные власти сообщили, что в зону затопления после прорыва дамбы попали более четырех тысяч домов и более десяти тысяч человек.