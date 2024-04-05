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21:36, 5 апреля 2024Россия

Тысячи домов в городе России оказались в зоне затопления после прорыва дамбы

Мэрия Орска: в зону затопления после прорыва дамбы попали 4 тысячи домов

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

В Орске после прорыва дамбы, которая защищала город от реки Урал, в зоне затопления оказались более четырех тысяч домов и более десяти тысяч жителей. Об этом сообщили в мэрии города, передает РИА Новости.

«Прорвало защитную дамбу в Старом городе в районе улицы Оренбургской. В настоящее время идет эвакуация населения. В зону затопления попадают 4 258 домов и 10 987 человек», — заявили в городской администрации.

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      Александра Синицына
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