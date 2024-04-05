Тысячи домов в городе России оказались в зоне затопления после прорыва дамбы

Мэрия Орска: в зону затопления после прорыва дамбы попали 4 тысячи домов

В Орске после прорыва дамбы, которая защищала город от реки Урал, в зоне затопления оказались более четырех тысяч домов и более десяти тысяч жителей. Об этом сообщили в мэрии города, передает РИА Новости.

«Прорвало защитную дамбу в Старом городе в районе улицы Оренбургской. В настоящее время идет эвакуация населения. В зону затопления попадают 4 258 домов и 10 987 человек», — заявили в городской администрации.