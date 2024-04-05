Для эвакуации после прорыва дамбы в Орске подготовили шесть ПВР

Для эвакуации после прорыва дамбы в Орске Оренбургской области подготовили 6 ПВР

Шесть пунктов временного размещения (ПВР) подготовили после прорыва дамбы в Орске Оренбургской области. Об этом сообщает ТАСС.

О прорыве грунтовой дамбы на реке Урал стало известно ранее 5 апреля. «Жителей города эвакуируют из домов, находящихся в зоне затопления», — рассказали в оперативных службах.

До этого на дамбе обнаружили две протечки, была вероятность ее прорыва. Россиян из опасных районов эвакуировали в пункты временного размещения.